Автограф Путина ушёл с молотка за 340 тысяч рублей

Автограф Владимира Путина политологу и журналисту Валентину Зорину был продан на аукционе в столице за 340 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службе аукционного дома «12-й стул». Подпись датирована 12 сентября 2001 года.

Также сообщается, что с молотка ушли автограф автора романа «Игра престолов» Джорджа Мартина, оставленный на русском издании книги во время единственного визита писателя в Россию. Его приобрели за 15 тысяч рублей. Кроме того, своих покупателей нашли автографы Астрид Линдгрен, Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других известных людей. Наиболее востребованными оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Так, его рукописные заметки, сделанные при работе над кинофильмом «Зеркало», ушли с молотка по ценам от 160 до 650 тысяч рублей.

Кроме того, новый хозяин появился у бейсболки «Группировка Ленинград», подписанной Сергеем Шнуровым. Она была продана за 4,2 тысячи рублей.