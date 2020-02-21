Автограф Путина ушёл с молотка за 340 тысяч рублей
Автограф Владимира Путина политологу и журналисту Валентину Зорину был продан на аукционе в столице за 340 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службе аукционного дома «12-й стул». Подпись датирована 12 сентября 2001 года.
Также сообщается, что с молотка ушли автограф автора романа «Игра престолов» Джорджа Мартина, оставленный на русском издании книги во время единственного визита писателя в Россию. Его приобрели за 15 тысяч рублей. Кроме того, своих покупателей нашли автографы Астрид Линдгрен, Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других известных людей. Наиболее востребованными оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Так, его рукописные заметки, сделанные при работе над кинофильмом «Зеркало», ушли с молотка по ценам от 160 до 650 тысяч рублей.
Кроме того, новый хозяин появился у бейсболки «Группировка Ленинград», подписанной Сергеем Шнуровым. Она была продана за 4,2 тысячи рублей.
Ранее НСН писала, что любимые серьги народной артистки СССР, певицы Людмилы Зыкиной проданы на аукционе. За украшение с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, оцененное в 1 миллион рублей, победитель торгов предложил 2 миллиона 300 тысяч рублей. Также на аукционе за 1,2 миллиона рублей продано уникальное колье певицы. По семейной легенде, оно было создано для Зыкиной бакинскими мастерами по заданию президента Азербайджана (1993 - 2003 гг.) Гейдара Алиева.
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