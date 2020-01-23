Автомобиль Юрия Гагарина уйдёт с молотка
Автомобиль, на котором Юрий Гагарин добирался до Кремля после полета в космос, выставят на торги. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные дома «Литфонд», аукцион состоится 15 февраля. В общей сложности для высших партийных чиновников СССР было изготовлено 12 автомобилей ЗИЛ-111В. На одном из них Юрий Гагарин проехал по Москве 14 апреля 1961 года, пишет Газета.ру.
Ранее НСН писала, что любимые серьги народной артистки СССР, певицы Людмилы Зыкиной проданы на аукционе. За украшение с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, оцененное в 1 миллион рублей, победитель торгов предложил 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Также на аукционе за 1,2 миллиона рублей продано уникальное колье певицы. По семейной легенде, оно было создано для Зыкиной бакинскими мастерами по заданию президента Азербайджана (1993 - 2003 гг.) Гейдара Алиева.
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