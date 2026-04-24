В Японии пожары охватили более 430 га леса
Лесные пожары в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии охватили более 430 гектаров лесополосы. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара, пишет ТАСС.
«По состоянию на 8 часов утра... пожар охватил около 105 гектаров в районе Коцути и около 326 гектаров в районе Кирикири в поселке Оцути», - указал Кихара.
Известно об одном пострадавшем. Эвакуацию объявили для 2 588 жителей прилегающих к лесополосе территорий, такой возможностью воспользовался 301 человек.
Между тем учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал НСН, что в России уже стартовал пожароопасный сезон, ландшафтные пожары бушуют на юге Приморья и в Астраханской области.
