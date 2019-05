Рука Кремля, киты и храм в Телеграм-каналах

2

Чтобы остановить строительство храма в екатеринбургском сквере у театра Драмы или, например, учесть мнение жителей Поморья, требующих проведения референдума по вопросу строительства мусорного полигона, понадобилась вмешательство Владимира Путина. В результате опроса ВЦИОМа принято решение не возводить храм в екатеринбургском сквере и временно прекратить строительство мусорного полигона в Шиесе. В телеграм-каналах широко обсуждали тенденции управленческого кризиса в регионах.

Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев о смысле противостояния вокруг стройки: «Происходящее сейчас в Екатеринбурге — напоминание о том, что нужно заниматься политикой. Уж по крайней мере как избирателям. <…> Мы ответственны за свой город и не можем перекладывать эту ответственность на других людей».

«Темник» комментирует результаты опроса ВЦИОМ по теме конфликта: «Действия региональных властей и отсутствие нормального диалога с обществом привели к усилению напряжённости. В принципе, на это сегодня даже намекал полпред Николай Цуканов на совещании с губернаторами УрФО, когда поднял тему событий в Екатеринбурге».

Канал «Fuck you That's Why» расшифровывает итоги поморских протестов: «Мы можем видеть для начала, что общественность, воспитанная на вольнице социальных сетей, где все обсуждают всех и все проблемы бесконечно и громко, уже не готова принимать решения бюрократов без прозрачного обсуждения. Ибо странно получается - вот мы тут в интернете обсуждаем а в реальной жизни тебя никто и не спрашивает. Контрадикция получается. А где контрадикция там и протесты. Странно, что этого не понимают господа на местах. И естественно, получают ценное указание с самого верха. Хотя и не по чину "самому верху" заниматься проблемами каждой отдельной помойки в стране».

«КОРРОЗИЯ ВЛАСТИ» об управленческом кризисе в регионах на примере Поморья: «Проблема с национальными проектами стоит остро во всех регионах, но в Архангельской области, видимо, это уже предел. Губернатор Орлов ищет людей, которые готовы реализовывать нацпроекты. На свои силы и своих сотрудников он уже не рассчитывает. В принципе и правильно, потому что они его уже с Шиесом подставили, тут нет уверенности в них никакой».

«Шалтай-Бабай» пишет: «Региональный патриотизм, это восприятие территории, где проживает человек, как ценности. Проявляться он может по-разному, в том числе и в протестных акциях вроде выступлений против мусорного полигона в Шиесе Архангельской области или против строительства храма вместо сквера в Екатеринбурге. <…> Остаётся добавить, что для власти региональный патриотизм более опасен, потому что он инстуциализируется внезапно и прилетает откуда не ждали».