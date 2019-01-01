Рука Кремля, киты и храм в Телеграм-каналах
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Новый президент Украины
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация шестого президента состоялась 20 мая, и сразу же после присяги новый глава государства заявил о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы в парламент, которые должны были состояться осенью, намечены на 21 июля. В Телеграме также обсуждали кадровые назначения и ряд популистских заявлений нового президента Украины.
Александр Ходаковский пишет: «Зеленскому не нужно управлять - за него управят другие. Его задача - формировать социально привлекательный образ. Эдакий украинский Кеннеди».
«Мейстер» пишет: «Никакого сопротивления Зеленскому — это, без сомнения продуманная и даже консолидированная позиция. Ему не дадут шанса набирать очки в политической игре в стиле Ельцина и Кучмы: дескать, депутаты править мешают. Вся власть твоя — действуй».
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предсказал, что Зеленский не сможет реализовать свои обещания: «Он сказал все, что хотели услышать люди.<...> Но суровая реальность заключается в том, что одними речами нельзя изменить так просто ситуацию. Как минимум потому, что страна состоит из людей, а у людей есть свои привычки и интересы. А привычки и интересы людей - это примерно как ириска, которую ты решил раскусить задними зубами, думая, что это зефирка».
Канал «Нижегородский Олень» также призвал не верить обещаниям Зеленского: «Не обольщайтесь миролюбивым пассажам и заигрыванием с пророссийским электоратом Восточной Украины. Что не сделаешь ради рейтинга и победы своей партии на парламентских выборах. Не очаровывайтесь чудачествам, милым селфи с фанатками и комичным жестам. Это тоже часть продуманного амплуа, «овечья шкура». Не смейтесь. Как бы не поплакать потом вместе с украинцами, которые утратили ощущение тонкой грани между шоу и реальностью, вымыслом и правдой. Президент Зеленский - это не комедия, это другой жанр».
«Мышь в овощном» пишет с иронией: «Владимир Зеленский просит не вешать в кабинетах украинских чиновников портреты нового президента страны. По его словам, для украшения рабочего места государственного служащего Украины вполне достаточно фотографии любимого артиста».
Ручное управление региональными проблемами
Чтобы остановить строительство храма в екатеринбургском сквере у театра Драмы или, например, учесть мнение жителей Поморья, требующих проведения референдума по вопросу строительства мусорного полигона, понадобилась вмешательство Владимира Путина. В результате опроса ВЦИОМа принято решение не возводить храм в екатеринбургском сквере и временно прекратить строительство мусорного полигона в Шиесе. В телеграм-каналах широко обсуждали тенденции управленческого кризиса в регионах.
Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев о смысле противостояния вокруг стройки: «Происходящее сейчас в Екатеринбурге — напоминание о том, что нужно заниматься политикой. Уж по крайней мере как избирателям. <…> Мы ответственны за свой город и не можем перекладывать эту ответственность на других людей».
«Темник» комментирует результаты опроса ВЦИОМ по теме конфликта: «Действия региональных властей и отсутствие нормального диалога с обществом привели к усилению напряжённости. В принципе, на это сегодня даже намекал полпред Николай Цуканов на совещании с губернаторами УрФО, когда поднял тему событий в Екатеринбурге».
Канал «Fuck you That's Why» расшифровывает итоги поморских протестов: «Мы можем видеть для начала, что общественность, воспитанная на вольнице социальных сетей, где все обсуждают всех и все проблемы бесконечно и громко, уже не готова принимать решения бюрократов без прозрачного обсуждения. Ибо странно получается - вот мы тут в интернете обсуждаем а в реальной жизни тебя никто и не спрашивает. Контрадикция получается. А где контрадикция там и протесты. Странно, что этого не понимают господа на местах. И естественно, получают ценное указание с самого верха. Хотя и не по чину "самому верху" заниматься проблемами каждой отдельной помойки в стране».
«КОРРОЗИЯ ВЛАСТИ» об управленческом кризисе в регионах на примере Поморья: «Проблема с национальными проектами стоит остро во всех регионах, но в Архангельской области, видимо, это уже предел. Губернатор Орлов ищет людей, которые готовы реализовывать нацпроекты. На свои силы и своих сотрудников он уже не рассчитывает. В принципе и правильно, потому что они его уже с Шиесом подставили, тут нет уверенности в них никакой».
«Шалтай-Бабай» пишет: «Региональный патриотизм, это восприятие территории, где проживает человек, как ценности. Проявляться он может по-разному, в том числе и в протестных акциях вроде выступлений против мусорного полигона в Шиесе Архангельской области или против строительства храма вместо сквера в Екатеринбурге. <…> Остаётся добавить, что для власти региональный патриотизм более опасен, потому что он инстуциализируется внезапно и прилетает откуда не ждали».
Увольнение журналистов «Коммерсанта»
Двое журналистов «Коммерсанта» были уволены главредом издания, по их словам, из-за отказа выдать источник информации статьи о возможной смене спикера Совета Федерации, про которую говорилось в их материале. Следом в знак солидарности заявления об увольнении написали и другие журналисты отдела политики «Коммерсанта». Позже появилась информация о том, что ушедшие журналисты могут создать собственное медиа.
Сначала телеграм-сообщество однозначно выступило на стороне журналистов. Характерен пример канала «Бойлерная» крайне негативно отреагировавшего на увольнение журналистов: «Сам факт того, что журналистов убирают из-за невинной заметки, говорит о дальнейшей деградации государственных СМИ, и мы только что пробили очередное дно. Таких демаршей журналистских коллективов не было того времени, когда большой либерал и обоза Алик Кох разбирался с НТВ времен Гусинского. Потом разобрались с самим Аликом, но это уже другая история. То, что случилось, говорит о том, что в стране, где есть закон о противодействии фейк ньюс, не может быть нормальных СМИ».
Однако, когда страсти улеглись, появились замечания и в адрес ушедших из солидарности сотрудников отдела политики. Блогер Кирилл Шулика: «Уходить всей редакцией надо было тогда, когда журналистские коллективы принимали правила игры. Тогда бы это ценилось, но, увы, у всех ипотека. Поэтому сейчас уже никто не оценит, поскольку читатель-то разочарован давно. Не разжалобят они никого умными словами о цензуре и журналистской солидарности. Это не только "Коммерсанта" касается, а вообще всех. Тем более у меня, ощущение стойкое, что статья об отставке Матвиенко - джинса».
Журналист Юрий Васильев вспоминает в канале «BurrowingOwl» как 15 лет назад Евгений Киселев в «Московских новостях» уволил половину редакции: «Подобными событиями крепится то людское, что есть в этом ремесле. И о чем часто забывается, особенно когда в итоге оказываешься с кем-нибудь по разные стороны баррикад. Практически с любым коллегой забывается — но только не с тем, кто встал за тебя. Или за кого встал ты. Тут без разницы, вот правда. <…> А тот главный редактор / гендиректор уже много лет очень неплохо себя чувствует вна Украине. Может быть, даже во что-то зеленское успел переобуться».
Журналист Антон Красовский в канале «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ»: «Вообще конечно ужасно романтично выглядит этот коллективный уход, братания, обнимашки. А потом <...> понимаешь, что все это какой-то маркетинговый ход, где-то давно кто-то уже договорился с новым инвестором и о долях, и об опционах, и даже выбрал стулья для нового офиса».
«Мюсли вслух» отмечают забавное совпадение инфоповодов в этот день: «Трогательное соседство в ленте двух новостей. "Коммерсанта" увольняются зам главного редактора и отдел политики в (почти) полном составе. Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер" (входит в "Газпром-медиа"). Бог помочь вам, друзья мои! (с)».
Компромат на «правых»
В Австрии накануне выборов в Европарламент разразился скандал. В сети появилось видео с участием австрийского вице-канцлера Штрахе и некой россиянки (блондинкой и «племянницей олигарха»). На записи они беседуют о финансовой помощи для «Свободной партии Австрии”, в обмен на лоббистские услуги для отечественных строительных компаний и другого российского бизнеса. После скандала министры упомянутой партии подали в отставку, что стало причиной правительственного кризиса и дало старт формированию нового кабинета.
«Доктор прописал» о том, кто подставил бывшего вице-канцлера – теперь этим вопросом будет заниматься прокуратура Вены: «Штрахе наболтал лишнего, что сам признает. Но утверждает, что более никаких видеозаписей, кроме этой, нет. Имена предполагаемых злоумышленников не названы. Интересно, как скоро станет известно, кто это - и станет ли».
Политолог Максим Шевченко, также упомянутый в разговоре на скандальной видеозаписи, в канале «Макс атакует!» скептически отмечает: «Охота говорить о тайном - говорите на улице, на ходу, желательно на фоне шума ветра, музыки или машин, не за столиком, если уж хотите присесть - говорите желательно в случайной дешевой забегаловке. В начале скандального видео нам показывают установку видеокамеры. Один в один как снимали Удальцова и Таргамадзе. Племянница «русского олигарха Алена Макарова», скорее всего выдавала себя за племянницу главы «Итеры» Игоря Макарова, у которого, насколько известно, нет никаких племянниц. Но это просто штришок к доверчивости Гуденуса и Штрахе».
Канал «Нити Империи» советует: «Сколько же западные политики могут наступать на одни и те же грабли? Видите русскую женщину - бегите от нее со всех ног. Тем более красивую. Тем более богатую».
«Беспощадный пиарщик» пишет: «От начала и до конца была спецоперация, которую провели сотрудники какой-то авторитетной европейской спецслужбы. <...> А то, что это было Федеральное разведывательное ведомство (Bundesnachrichtendienst — БНД) — к гадалке не ходи. Да, девочки, в Европе тоже очень пристально следят за своими политиками, за тем что, как и кому они говорят. Представляете? А сказочки про парламентский надзор оставьте детям. Пресса (в том числе и европейская) была, есть и будет инструментом специальных служб».
Канал «Europe Insight» сообщает: «Участие спецслужб в скандале в Австрии публично допустил пока самый высокопоставленный и уж точно осведомленный человек - Вольфганг Шойбле, немецкий политик с 40-летним стажем. Сейчас он занимает пост председателя Бунденстага. Ранее дважды был министром внутренних дел, курируя, в том числе, работу Федерального агентства защиты конституции Германии».
Канал «Россия в глобальной политике» пишет о личных проблемах Штрахе после скандала: «Беда не приходит одна. От бедного экс-вице-канцлера Штрахе ушла молодая жена с пятимесячным ребёнком. Оказывается, на пресловутой видеозаписи содержались и другие сцены, не коррупционно-политического, а сугубо личного характера, причём, как намекает пресса, отнюдь не с «предполагаемой племянницей русского олигарха»».
Тюремная собственность
Владелец касаток и белух из «китовой тюрьмы», о которой уже говорили президент Владимир Путин, и губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также международные зоозащитники, не собирался выпускать животных в океан. Главный аргумент Алексея Решетова – животные — это его «собственность». В Кремле отметили, что указания президента по этому вопросу не исполняются.
«ПолитГид» описывает ситуацию как проблему региональной власти: «Пока эта ситуация бьёт по губернатору Приморья. Ведь нерешённая проблема на его территории уже бросает тень и на могущество федеральных властей».
Писатель Сергей Минаев пишет о моральном «праве собственности»: «Я про кота, который живет со мной по доброй воле, не могу сказать, что он моя собственность. Это ничья собственность, чувак. Это живые существа. Такое же, как твои дети, если они есть».
Канал «Зеленый змий» обращает внимание на то, что проблема может не исчерпываться лишь касатками и белухами: «В договоре фигурирует продажа на экспорт 7 моржей. Информации о том, что выдано разрешение на вывоз, нигде не было. Значит, где-то существует и «моржовая тюрьма»?»
«Fantastic Plastic Machine» публикует жесткие пожелания для владельца «тюрьмы»: «Чтобы он однажды очнулся в одной из ближневосточных республик — на кирпичном заводе и с цепью на шее. И когда добрые люди будут требовать его отпустить, бородатый хозяин завода с автоматом повторит точь-в-точь эти же слова».
«ЗМКД» сомневается в адекватности Решетова: «Этот человек не просто жестокий и недалекий, он еще и не вполне адекватный. В его ситуации можно было бы найти выгодный компромисс, и даже если юридически он прав, решить проблему, к которой приковано внимание экологов всего мира».
В четверг вечером хозяин «китовой тюрьмы» одумался и сообщил, что готов исполнять все указания президента. «Тот неловкий момент, когда всё решаемо», - комментирует автор канала «Мракобор»
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