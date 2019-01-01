Рука Кремля, киты и храм в Телеграм-каналах

1

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация шестого президента состоялась 20 мая, и сразу же после присяги новый глава государства заявил о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы в парламент, которые должны были состояться осенью, намечены на 21 июля. В Телеграме также обсуждали кадровые назначения и ряд популистских заявлений нового президента Украины.

Александр Ходаковский пишет: «Зеленскому не нужно управлять - за него управят другие. Его задача - формировать социально привлекательный образ. Эдакий украинский Кеннеди».

«Мейстер» пишет: «Никакого сопротивления Зеленскому — это, без сомнения продуманная и даже консолидированная позиция. Ему не дадут шанса набирать очки в политической игре в стиле Ельцина и Кучмы: дескать, депутаты править мешают. Вся власть твоя — действуй».

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предсказал, что Зеленский не сможет реализовать свои обещания: «Он сказал все, что хотели услышать люди.<...> Но суровая реальность заключается в том, что одними речами нельзя изменить так просто ситуацию. Как минимум потому, что страна состоит из людей, а у людей есть свои привычки и интересы. А привычки и интересы людей - это примерно как ириска, которую ты решил раскусить задними зубами, думая, что это зефирка».

Канал «Нижегородский Олень» также призвал не верить обещаниям Зеленского: «Не обольщайтесь миролюбивым пассажам и заигрыванием с пророссийским электоратом Восточной Украины. Что не сделаешь ради рейтинга и победы своей партии на парламентских выборах. Не очаровывайтесь чудачествам, милым селфи с фанатками и комичным жестам. Это тоже часть продуманного амплуа, «овечья шкура». Не смейтесь. Как бы не поплакать потом вместе с украинцами, которые утратили ощущение тонкой грани между шоу и реальностью, вымыслом и правдой. Президент Зеленский - это не комедия, это другой жанр».

«Мышь в овощном» пишет с иронией: «Владимир Зеленский просит не вешать в кабинетах украинских чиновников портреты нового президента страны. По его словам, для украшения рабочего места государственного служащего Украины вполне достаточно фотографии любимого артиста».



