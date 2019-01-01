Ручки поставили крест на ЕГЭ

В Астрахани несколько одиннадцатиклассников получили на ЕГЭ по профильной математике нулевые баллы. Их работы были некорректно отсканированы и аннулированы. Директор одной из гимназий, чей ученик оказался в числе «нулевиков», рассказала, что титульный лист работы отсканировался, а выполненные задания – нет. При этом школьник писал экзамен обыкновенной черной гелевой ручкой, которую покупал в магазине товаров для ЕГЭ. Областной Минобр поначалу отозвался о случившемся в том духе, что всем, дескать, до экзаменов была сказано, какими ручками можно заполнять бланки, а какими – нет. А те, что получили «нули», писали «недопустимыми чернилами», а не черными гелевыми или капиллярными ручками, как было рекомендовано. «Это никак не связано с техническим сбоем оборудования или ошибкой организаторов», - приводит «Лента.ру» выдержки из заявления ведомства.

История одного из астраханских школьников, чей экзамен обернулся провалом из-за чернил, которые не смог прочитать сканер, получила большой отклик в интернете. Появилась даже петиция с призывом проверить его работу и выставить соответствующие баллы. За шесть дней она набрала 89 тысяч подписей. И вот в понедельник пресс-служба областного Минобразования сообщила: «История с учениками, получившими нулевые баллы на ЕГЭ по математике, завершилась. Принято окончательное решение: работы школьников будут рассмотрены конфликтной комиссией в полном объеме».

А все эти шесть дней между проваленным не по своей воле экзаменом и милостивым решением чиновников от образования этот школьник и его товарищи по несчастью с чернилами «не той системы» седели от ужаса рушащихся перспектив. А также их родители. Экзамены в нашей школе всегда были сопряжены с огромным стрессом для учеников. И учителя и родители сами невольно культивируют в подростках бремя ответственности за результаты разговорами, которые начинаются задолго до экзаменов. Теперь ко всему этому добавились еще и чернила в ручках. Проще велеть школьнику за этим следить, чем сканеры правильно настроить, чтобы они даже карандашные пометки могли считывать.

Впечатление от астраханской истории такое, что чернила в ручках, которыми написан ЕГЭ – главный критерий оценки того, как выпускник усвоил данные в школе знания. Если следовать этой логике – от пуговки до ниточек, которыми она пришита, – то, допустим, знание школьного курса физики легко определить по форме колпачка ручки, который написан профильный экзамен. Пусть выпускник еще и по этому поводу трясется.

Впрочем, подобные мелочи никого не волнуют. Да, в этот раз решили пойти навстречу и проверить неотсканированные работы вручную, но только потому, что доселе не бывало такого. Впредь такие работы будут аннулировать, - предупредил астраханский Минобр.

