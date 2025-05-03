RT воссоздал обращение Рузвельта, отметившего роль СССР в уничтожении нацистов

Телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.

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Телеканал объяснил создание видеоролика стремлением сохранить историю, чтобы ни бывший президент США Джо Байден, ни текущий американский лидер Дональд Трамп не смогли ее переписать.

В своем обращении Рузвельт отметил, что советские войска уничтожили больше нацистов, чем все вместе взятые объединенные нации.

Ранее в преддверии 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США внесли в победу над фашистской Германией больший вклад, чем другие государства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из видео RT
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