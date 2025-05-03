RT воссоздал обращение Рузвельта, отметившего роль СССР в уничтожении нацистов

Песков: РФ предложила Украине перемирие, чтобы проверить её готовность к мирному урегулированию Восемь стран ОПЕК+ решили в июне нарастить добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки Исламабад заинтересован в привлечении Пекина и Москвы к расследованию теракта в городе Пахалгам Температура воздуха в Москве вернется в климатическую норму только в середине мая