RT воссоздал обращение Рузвельта, отметившего роль СССР в уничтожении нацистов
Телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.
Телеканал объяснил создание видеоролика стремлением сохранить историю, чтобы ни бывший президент США Джо Байден, ни текущий американский лидер Дональд Трамп не смогли ее переписать.
В своем обращении Рузвельт отметил, что советские войска уничтожили больше нацистов, чем все вместе взятые объединенные нации.
Ранее в преддверии 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США внесли в победу над фашистской Германией больший вклад, чем другие государства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru