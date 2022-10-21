В РФ иноагентами признаны продюсер Роднянский и журналист Зыгарь
Минюст внес в список иноагентов продюсера Александра Роднянского и журналиста Михаила Зыгаря. Соответствующий спислк ведомства обновился в пятницу.
Также в список были добавлены журналисты Илья Шуманов, Татьяна Шадрина (Фельгенгауэр), блогер Александр Плющев.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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