RT: ЕС выделит €800 тысяч на поддержку гражданского общества в Черногории
Евросоюз планирует оказать поддержку развитию гражданского общества в Черногории в рамках укрепления процесса интеграции республики. Об этом сообщает RT, ссылаясь на тендер ЕС.
Отмечается, что европейское сообщество нацелено «укрепить представительные демократии и процесс интеграции с ЕС путём предоставления гражданскому обществу возможностей для активного участия в принятии решений, а также стимулирования благоприятной правовой и финансовой среды для гражданского общества».
Евросоюз готов выделить на реализацию этих задач несколько грантов на общую сумму в 800 тысяч евро.
К участию в конкурсном отборе допускаются учрежденные в Черногории, Евросоюзе или ряде других стран некоммерческие или организации гражданского общества.
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