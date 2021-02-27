RT: ЕС выделит €800 тысяч на поддержку гражданского общества в Черногории

Евросоюз планирует оказать поддержку развитию гражданского общества в Черногории в рамках укрепления процесса интеграции республики. Об этом сообщает RT, ссылаясь на тендер ЕС.

Отмечается, что европейское сообщество нацелено «укрепить представительные демократии и процесс интеграции с ЕС путём предоставления гражданскому обществу возможностей для активного участия в принятии решений, а также стимулирования благоприятной правовой и финансовой среды для гражданского общества».

Евросоюз готов выделить на реализацию этих задач несколько грантов на общую сумму в 800 тысяч евро.

К участию в конкурсном отборе допускаются учрежденные в Черногории, Евросоюзе или ряде других стран некоммерческие или организации гражданского общества.

