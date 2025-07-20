РСТ рекомендовал туристам изучить другие маршруты в Крым из-за пробки у моста

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу союза.

У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал путешественникам рассмотреть альтернативные способы добраться до Крымского полуострова, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты. Также союз посоветовал водителям, планирующим поездку, заранее подготовиться к возможным задержкам в пути и взять с собой воду, а также необходимые вещи.

По данным РСТ, на Крымском мосту со стороны Тамани образовалась крупная пробка: на участке протяжённостью несколько километров скопилось около 1000 автомобилей. Движение затруднено и со стороны Крыма — в пробке находятся порядка 100 машин. Среднее время ожидания на данном этапе составляет от 2 до 3 часов.

В середине июля в очереди на подъезде к Крымскому мосту скопилось свыше 1600 автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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