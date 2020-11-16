РПЦ заявила о готовности сотрудничать по законопроекту об изъятии детей
Русская православная церковь (РПЦ) готова сотрудничать с депутатами в рамках законопроекта, регулирующего изъятие детей из семей. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда поддержал решение отложить принятие законопроекта. Как отметил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее обращал внимание на необходимость общественного обсуждения проекта.
Легойда также подчеркнул, что в РПЦ готовы сотрудничать с авторами законопроекта об изъятии детей «ради общей цели поддержки российских семей».
Ранее стало известно о том, что касающиеся порядка изъятия детей законопроекты были отозваны из Госдумы для дальнейшей проработки.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в июле внесли в Думу законопроект о запрете внесудебного изъятия детей из семьи. Исключение составляют случаи угрозы неминуемой гибели ребёнка.
Патриарх Кирилл попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина организовать общественное обсуждение этого проекта.
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