РПЦ внесла Александра Лухманова в список лжесвященников

Русская православная церковь включила бывшего клирика Кинельской епархии Александра Лухманова в перечень лиц, продолжающих выдавать себя за священнослужителей после лишения сана. Об этом сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В РПЦ напомнили, что Лухманов был запрещен в священнослужении в 2023 году после вступления во второй брак, что противоречит канонам. Позже, по решению церковного суда Кинельской епархии, он был извержен из сана. Однако, несмотря на это, продолжает позиционировать себя как священник в социальных сетях.

РПЦ утвердила список профессий, запрещенных для священников

Решение церковного суда, основанное на 17-м и 25-м правилах Святых Апостолов, а также 3-м правиле Трулльского собора, в 2024 году было утверждено патриархом Кириллом.

Обновленный список лжесвященников размещен на официальном сайте синодального отдела в разделе, посвященном борьбе со злоупотреблениями в интернете, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Русская Православная ЦерковьЦерковьРПЦ

Горячие новости

Все новости

партнеры