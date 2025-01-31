РПЦ внесла Александра Лухманова в список лжесвященников

Русская православная церковь включила бывшего клирика Кинельской епархии Александра Лухманова в перечень лиц, продолжающих выдавать себя за священнослужителей после лишения сана. Об этом сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В РПЦ напомнили, что Лухманов был запрещен в священнослужении в 2023 году после вступления во второй брак, что противоречит канонам. Позже, по решению церковного суда Кинельской епархии, он был извержен из сана. Однако, несмотря на это, продолжает позиционировать себя как священник в социальных сетях.