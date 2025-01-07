«Надежда и радость»: В РПЦ заявили о возрождении традиций празднования Рождества

Традиции празднования Рождества в России очень устойчивые, сегодня этот праздник возрождается после богоборческого периода, чего нельзя сказать о Западе, где эти традиции разрушаются. Об этом НСН заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, Рождество символизирует надежду на спасение человечества, при этом традиции его празднования устояли даже в советские времена.