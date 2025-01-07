«Надежда и радость»: В РПЦ заявили о возрождении традиций празднования Рождества
Вахтанг Кипшидзе рассказал НСН, что встретит Рождество на праздничной службе в храме, и призвал всех верующих также посетить богослужение, а не ограничиться телевизионной трансляцией.
Традиции празднования Рождества в России очень устойчивые, сегодня этот праздник возрождается после богоборческого периода, чего нельзя сказать о Западе, где эти традиции разрушаются. Об этом НСН заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По словам Кипшидзе, Рождество символизирует надежду на спасение человечества, при этом традиции его празднования устояли даже в советские времена.
«Рождество символизирует в христианской традиции надежду на спасение человечества. Мы читаем в древних пророческих текстах обетование, что Сын Божий воплотится, придет в мир и искуплением, подвигом на кресте спасет всех верующих от вечной погибели. Поэтому Рождество празднуется так воодушевленно, с такой большой надеждой, радостью, подарками, которые символизируют дары волхвов, поклонившихся Богомладенцу Иисусу. Радость этого праздника главным образом в богослужении, переживании чуда боговоплощения, когда Бог становится человеком, по слову Максима Исповедника, чтобы человек стал Богом. Традиции его празднования очень устойчивые, их не удалось окончательно разрушить даже в советское время, а только заменить празднованием Нового года, который “паразитирует” на переживании радости о родившемся Спасителе. Изменилась дата праздника, изменилось его понимание, однако радость никуда не делась», — сказал Кипшидзе.
Собеседник НСН добавил, что православные и католические рождественские традиции очень похожи, однако на Западе от них постепенно начинают отказываться, а в России они, наоборот, возрождаются.
«Рождественские традиции похожи на Востоке и Западе, поскольку это праздник общехристианской надежды, более того, надежды всего человечества. Традиции, связанные с подарками, с общением с близкими, с поздравлениями даже малознакомых людей, — это все общехристианские традиции. К сожалению, они разрушаются на Западе, а у нас, наоборот, восстанавливаются после безбожного периода», —добавил он.
В заключение Кипшидзе признался, что Рождество он отметит посещением праздничной службы в храме, и призвал других христиан последовать его примеру.
«Я встречу Рождество богослужением, а потом продолжу празднование в кругу семьи, как, думаю, сделает это большинство православных христиан. Отмечу, что имеет определенное значение календарная проблема: празднование Нового года выпадает на Рождественский пост, большая часть людей сконцентрирована на праздновании Нового года, а к моменту встречи Рождества многие люди считают, что они уже все отпраздновали. Радость, связанная с рождественским богослужением, с самим Рождеством, уже не такая яркая, однако большинство россиян находят оптимальный баланс между двумя праздниками. Но я бы хотел, чтобы мы в Рождество делились радостью с окружающими, помогали тем, кто нуждается. Кроме того, больше людей могли бы лично посетить праздничное богослужение, а не довольствоваться телевизионной трансляцией, лишая себя возможности разделить молитву в храме», — подытожил он.
Ранее священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии Никон Белавенец (Отец Никон) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разрешил православным праздновать Старый новый год в России.
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