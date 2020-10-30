РПЦ рекомендовала закрывать монастыри из-за коронавируса
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий в связи с распространением коронавируса рекомендовал епархиальным Преосвященным на территории России закрывать монастыри.
В циркулярном письме, опубликованном на сайте Московского Патриархата, говорится, что в регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией по COVID-19, епархиальным архиереям, в качестве профилактики, рекомендуется распорядиться о закрытии монастырей для посетителей.
Кроме этого в храмах и монастырях всем необходимо соблюдать масочный режим, посетителей допускать только при наличии гигиенических масок. Священнослужителям следует воздержаться от преподания руки для целования.
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