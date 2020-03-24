РПЦ рассказало о возможном закрытии храмов

В РПЦ рассказали, при каких обстоятельствах могут быть закрыты для посетителей православные храмы. Об этом сообщает "Свободная пресса".

Митрополит Воскресенский Дионисий, который также является представителем Московской патриархии, рассказал, что ограничение на посещение храмов, а также на проведение там церковных служб и обрядов будет рассмотрен в случае закрытия властями России всех торгово-развлекательных центров, ресторанов, иных массовых учреждений, а также в случае остановки работы общественного транспорта.

Митрополит также отметил, что подобное распоряжение, если оно будет получено, будет необходимо обсудить с лидерами российских регионов.



