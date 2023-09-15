Психотерапевт Вилков объяснил зависимость людей от сериалов

По его словам, проекты с насилием, абьюзом и любыми психологическими травмами помогают человеку на время забыть о своих проблемах, отодвинув их на второй план ради истории персонажей.

Он отметил, что также зрители смотрят телешоу, так как видят в главных героях самих себя, в связи с чем начинают проводить параллели между собой и экранными героями, подмечая в них что-то знакомое.

Кроме того, Вилков указал, что в процессе просмотра телесериала может возникнуть привязанность и доверие персонажам, а также и сопереживание. В итоге у зрителя возникает желание смотреть сериал не отрываясь.

Ранее актёр Максим Виторган заявил, что во втором сезоне сериала «Контакт» его вырезали и заменили на так называемый дипфейк, созданный нейросетью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

