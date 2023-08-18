РПЦ проведет служебную проверку по факту освящения монумента Иосифу Сталину
В РПЦ заявили о проведении служебной проверки действий священнослужителей на открытии памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон» в Великих Луках, сообщает РИА Новости.
15 августа, при открытии памятника один из священников Великолукской епархии совершил обряд освящения монумента.
Епископ Зеленоградский Савва, комментируя произошедшее, назвал ситуацию совершенно возмутительной. Он подчеркнул, что нельзя согласиться с мнением священника, который заявил на церемонии, что благодаря гонениям на церковь при Сталине появилось много новомучеников и исповедников.
«Злодеяния от этого меньшим злом не становятся», - добавил епископ Зеленоградский Савва.
Ранее в РПЦ усомнились в подлинности священника, служившего с «иконой» Сталина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru