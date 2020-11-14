РПЦ призвала Байдена отказаться от абортов и смены пола

«В отношении вероисповедания господина Байдена, я думаю, здесь очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот, мы знаем, какое учение исповедует Католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, также операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению», - сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Также представитель РПЦ усомнился в эффективности смены пола, вокруг которой создана индустрия по обогащению психологов и медиков.

«Я лично считаю, что операция по смене пола - это обман, потому что никакой реальной смены пола не происходит. Происходит просто внешняя смена некоторых вторичных половых признаков, то есть человек может приобретать внешний вид представителя другого пола, но на самом деле он остается все равно представителем своего пола. Об этом мало говорят, а на Западе это всячески замалчивается, потому что существует целая индустрия по перемене пола, в этом заинтересованы и психологи, и хирурги, которые на этом зарабатывают большие деньги», - заявил митрополит.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победителя выборов официально объявят 14 декабря. По оценке ведущих американских СМИ, Байден набрал необходимое количество голосов. Сам Байден уже объявил о своей победе на выборах, с чем не согласен действующий президент Дональд Трамп, который заявил о решении обращаться в суды относительно подсчёта голосов.

