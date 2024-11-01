РПЦ: При назначении на руководящий пост нужно учитывать семейный статус человека

По его словам, подобная практика давно уже существует в странах Европейского Союза.

«Если у кандидата не получилось создать собственную семью, то под вопросом оказывается и его способность руководить большими коллективами», - отметил Кипшидзе.

Представитель РПЦ подчеркнул, что семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей.

Ранее в РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

