РПЦ: При назначении на руководящий пост нужно учитывать семейный статус человека

При выборе руководителя на серьезные должности в госструктурах РФ необходимо учитывать семейное положение кандидатов, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подобная практика давно уже существует в странах Европейского Союза.

«Если у кандидата не получилось создать собственную семью, то под вопросом оказывается и его способность руководить большими коллективами», - отметил Кипшидзе.

Представитель РПЦ подчеркнул, что семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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