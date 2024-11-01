РПЦ: При назначении на руководящий пост нужно учитывать семейный статус человека
При выборе руководителя на серьезные должности в госструктурах РФ необходимо учитывать семейное положение кандидатов, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобная практика давно уже существует в странах Европейского Союза.
«Если у кандидата не получилось создать собственную семью, то под вопросом оказывается и его способность руководить большими коллективами», - отметил Кипшидзе.
Представитель РПЦ подчеркнул, что семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей.
Ранее в РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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