Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в социальных сетях

Миссия Церкви в социальных сетях должна умножаться и становиться предметом внимания на всех уровнях церковной жизни. Как пишет РИА Новости, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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По его словам, новые технологии стали орудием в руках различных оккультистов, неоязычников и просто шарлатанов, стремящихся «эксплуатировать в своих целях естественные духовные запросы».

«Угроза соблазнения людей на этих «агорах», в этих пространствах сейчас чрезвычайно высокая», - сказал он на заседании Высшего церковного совета РПЦ.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что развитие искусственного интеллекта подталкивает мир к Апокалипсису, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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