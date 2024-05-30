РПЦ прекратит сослужение с иерархами Болгарской православной церкви
Священный Синод Московского патриархата назвал невозможным проведение совместных богослужений с епископами Болгарской православной церкви, которые недавно установили церковные отношения с представителями неканонической религиозной группы на Украине, сообщается на сайте РПЦ.
«Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», — говорится в опубликованном журнале московского Синода.
Согласно заявлению Синода, сотрудничество священнослужителей Болгарской православной церкви с раскольниками нанесло значительный ущерб отношениям между Русской и Болгарской Православными Церквами.
В конце 2018 года на основе неканонических православных организаций Украины была образована ПЦУ по инициативе тогдашних украинских властей и при поддержке Константинопольского патриарха Варфоломея. Несколько греческих Православных церквей последовательно начали признавать ПЦУ, что привело к разрыву общения с ними со стороны Русской православной церкви, передает «Радиоточка НСН».
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