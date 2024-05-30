РПЦ прекратит сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

Священный Синод Московского патриархата назвал невозможным проведение совместных богослужений с епископами Болгарской православной церкви, которые недавно установили церковные отношения с представителями неканонической религиозной группы на Украине, сообщается на сайте РПЦ.

«Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», — говорится в опубликованном журнале московского Синода.