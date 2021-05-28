РПЦ предложила отказаться от освящения оружия
Русская православная церковь (РПЦ) планирует отказаться от благословения оружия, однако продолжить благословлять верующих на исполнение воинского долга. Об этом сообщил РИА Новости член Межсоборного присутствия, представить РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).
Отмечается, что соответствующий документ был принят пленумом Межсоборного присутствия РПЦ, проходящим в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая.
По словам архимандрита, церковь «преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга», и этот долг «предполагает использование различного вида оружия», однако отдельного благословения оружия совершаться не будет.
В дальнейшем принятый пленумом документ будет вынесен на обсуждение Архиерейского собора, где его могут принять, отправить на доработку либо отклонить.
«С принятием этого документа церковное понимание воинского долга не меняется, однако акцент делается на самих воинах и высоте их служения, а не на оружии и военной технике. Ведь и боевые награды вручаются отличившимся людям, а не орудиям и машинам», — пояснил священнослужитель.
Архимандрит Филипп добавил, что члены церковного собрания решили не указывать в документе отдельно типы оружия.
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