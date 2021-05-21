Законопроект о штрафах за незаконное ношение оружия внесен в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы за незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, сообщает ТАСС.
Речь идет, в частности, о ношении гражданами холодного оружия в целях самообороны, а также о «легкой пневматике».
Законопроект устанавливает ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовного преступления.
Он предполагает для обычных граждан штрафы от 5 до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или арестом на 15 суток.
Штрафы для должностных лиц составят до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.
После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.
Стрельбу в казанской гимназии № 175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru