РПЦ: Патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил не наказывать его
Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, рассматривающему уголовное дело против музыканта Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), письмо в защиту обвиняемого, передает «Коммерсант».
Певца oбвиняют в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероиcповеданий, уничтожением официального документа, а также возбуждением ненависти либo вражды. Шарлот частично признал вину.
Находясь под стражей, певец записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон. Кипшидзе отметил, что ранее суд принимал во внимание схожее ходатайство РПЦ.
Кроме того, стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл простил Шарлота и просил не применять к нему наказание.
Ранее Самарский областной суд арестовал артиста до 25 марта следующего года включительно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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