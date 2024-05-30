Певцу Шарлоту грозит до 6 лет лишения свободы

Как отмечается, это уже пятое уголовное дело, возбужденное против музыканта.

На этот раз его обвиняют по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Максимальное наказание по этой статье предусматривает – шесть лет лишения свободы.

Причиной могла стать, уже удаленная, публикация Шарлота, в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории.

Ранее стало известно, что РПЦ обсудит с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

