Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного отправили в СИЗО

По данным следствия, сначала 46-летний обвиняемый совершил в отношении потерпевшей несовершеннолетней потерпевшей 2008 года рождения развратные действия без применения насилия, а затем вступил с ней в интимную связь.

Отмечается, что признавший вину Поднебесный и его адвокат просили домашний арест, но cуд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца - по 18 октября 2024 года.

Ранее житель Мордовии, совершивший насилие над четырьмя мальчиками и девочкой в возрасте от 11 до 14 лет, получил 19 лет колонии строгого режима, сообщает RT.

