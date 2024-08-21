Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного отправили в СИЗО
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал нижегородского блогера Алексея Поднебесного. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
По данным следствия, сначала 46-летний обвиняемый совершил в отношении потерпевшей несовершеннолетней потерпевшей 2008 года рождения развратные действия без применения насилия, а затем вступил с ней в интимную связь.
Отмечается, что признавший вину Поднебесный и его адвокат просили домашний арест, но cуд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца - по 18 октября 2024 года.
Ранее житель Мордовии, совершивший насилие над четырьмя мальчиками и девочкой в возрасте от 11 до 14 лет, получил 19 лет колонии строгого режима, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru