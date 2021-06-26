РПЦ обеспокоена увеличением числа наркозависимых подростков

РПЦ выражает беспокойство по поводу роста числа наркозависимых подростков. Там утверждают о снижении возраста первого употребления психоактивных веществ до 13 лет. Об этом рассказал глава центра «Реабилитация Live» Алексей Лазарев. По его словам, социальный портрет наркозависимого изменился. Священнослужитель заявил, что сегодня это не маргинальная личность. По его мнению, зависимый человек может успешно учиться и успешно работать. Он обеспокоен снижением возрастной планки наркоманов.

По данным МВД, в России насчитывается почти 2 млн человек, которые употребляют наркотики, сказано на сайте отдела по церковной благотворительности.

Ранее депутата Заксобрания Максима Резника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.



