РПЦ не будет наказывать священников за поддержку фигурантов «московского дела»

В РПЦ заявили, что священникам, подписавшим письмо в защиту участников "московского дела", не грозит наказание. Об этом сообщает Интерфакс.



Как отмечает агентство, в эфире радио «Вера» представитель РПЦ Владимир Лейгода заявил, что не видит оснований для прещений (наказаний) тех, кто подписал письмо. Он также отметил, что Церковь много занимается вопросами освобождения заключенных, так называемым «печалованием», и это системный процесс.



Напомним, десятки священников РПЦ подписали открытое письмо к российским властям. В нем содержалась просьба пересмотреть приговоры участникам массовых протестов 27 июля и 3 августа.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что священники высказываются по общественно значимым темам.

