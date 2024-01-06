РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гумпомощи

«С 2022 года мы зафиксировали 195 тысяч обращений в наши центры помощи. Ежемесячно поступает до 4000 звонков на нашу горячую линию социальной помощи ... Мы стараемся откликнуться на каждую просьбу и помочь тем, кто нуждается», — отметил епископ.

В помощи участвует вся церковь, грузы отправляют разные епархии. Кроме того, в РПЦ работает Патриаршая гуманитарная миссия в новых регионах, центры помощи открыли в том числе в Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Волновахе, Горловке.

«Координационные центры – это Москва и Мариуполь. Наши представители из Симферопольской, Казанской, Екатеринбургской, Ростовской-на-Дону епархий поддерживают адресно церковную социальную деятельность в каждом из четырех регионов», — рассказал Шатов.

Также в зону спецоперации выезжают волонтеры от РПЦ, более 1200 человек посетили крупнейшие больницы на этой территории.

