РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гумпомощи
Русская православная церковь собрала свыше 3330 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим гражданам, в том числе более 2220 тонн направили в зону специальной военной операции. Об этом рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по благотворительности, глава Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в интервью РИА Новости.
«С 2022 года мы зафиксировали 195 тысяч обращений в наши центры помощи. Ежемесячно поступает до 4000 звонков на нашу горячую линию социальной помощи ... Мы стараемся откликнуться на каждую просьбу и помочь тем, кто нуждается», — отметил епископ.
В помощи участвует вся церковь, грузы отправляют разные епархии. Кроме того, в РПЦ работает Патриаршая гуманитарная миссия в новых регионах, центры помощи открыли в том числе в Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Волновахе, Горловке.
«Координационные центры – это Москва и Мариуполь. Наши представители из Симферопольской, Казанской, Екатеринбургской, Ростовской-на-Дону епархий поддерживают адресно церковную социальную деятельность в каждом из четырех регионов», — рассказал Шатов.
Также в зону спецоперации выезжают волонтеры от РПЦ, более 1200 человек посетили крупнейшие больницы на этой территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru