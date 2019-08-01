РПЛ не стала переносить матч «Спартак» - «Динамо»

Матч 4-го тура РПЛ между командами «Спартак» и «Динамо» не будет перенесён, несмотря на запланированную несанкционированную акцию протеста оппозиционеров, пишет RT.

Напомним, трансляция встречи команд запланирована на 18:25. Сам матч начнётся в 19:00.

Ранее сообщалось, что МВД настаивает на переносе встречи из-за запланированной оппозицией акции протеста, которая не согласована с властями. Напомним, Либертарианская партия не смогла найти компромисс с властями столицы для организации митинга 3 августа. Организаторы настаивали на проведении мероприятия на Лубянской площади, власти предлагали другую площадку — проспект Сахарова. Акция была запланирована в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, 27 июля в столице состоялась акция протеста, которая не была согласована с городскими властями. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.

