Рождаемость в РФ в марте выросла на 15,5%

При этом по отношению к февралю рождаемость увеличилась на 25,5%.

Так, в марте текущего года в стране родились 128,2 тысячи человек. В аналогичный период прошлого года в России появились на свет 102,1 тысячи человек.

Согласно данным Росстата, за первые три месяца 2021 года в РФ родились 337 тысяч человек. В первые три месяца прошлого года в стране было зарегистрировано 338,3 тысячи новорожденных.

