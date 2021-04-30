Рождаемость в РФ в марте выросла на 15,5%

Рождаемость в России в марте текущего года выросла на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Росстата.

Мигранты не спасут. В России спорят, как вылезти из демографической «ямы»

При этом по отношению к февралю рождаемость увеличилась на 25,5%.

Так, в марте текущего года в стране родились 128,2 тысячи человек. В аналогичный период прошлого года в России появились на свет 102,1 тысячи человек.

Согласно данным Росстата, за первые три месяца 2021 года в РФ родились 337 тысяч человек. В первые три месяца прошлого года в стране было зарегистрировано 338,3 тысячи новорожденных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СтатистикаРосстатРождаемость
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры