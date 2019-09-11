Розенбауму удалили опухоль в Москве
11 сентября10:07
Музыкант Александр Розенбаум перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Его прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена. Как сообщает АГН «Москва», операцию артист перенес успешно.
Ранее сообщалось, что Александр Розенбаум перенес плановую операцию в больнице. Его продюсер Белла Купсина сообщала, что концертный график Народного артиста в связи с операцией не пострадает.
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ФОТО: flickr.com/Музыкальный мир
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