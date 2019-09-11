Розенбауму удалили опухоль в Москве

Музыкант Александр Розенбаум перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Его прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена. Как сообщает АГН «Москва», операцию артист перенес успешно.

Ранее сообщалось, что Александр Розенбаум перенес плановую операцию в больнице. Его продюсер Белла Купсина сообщала, что концертный график Народного артиста в связи с операцией не пострадает.



