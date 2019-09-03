Продюсер Розенбаума заявила, что музыкант перенес плановую операцию

Музыкант Александр Розенбаум перенес плановую операцию в больнице. Об этом ТАСС сообщила продюсер артиста Белла Купсина.

Ранее СМИ сообщали о том, что Розенбаум перенес серьезную хирургическую операцию и его состояние оценивается как тяжелое. Позже супруга музыканта это опровергла.

По словам Купсиной, здоровью певца ничего не угрожает, и он находится в удовлетворительном состоянии. Какого рода была проведена операция не уточняется.

Купсина добавила, что концертный график Народного артиста в связи с операцией не пострадает.



