Продюсер Розенбаума заявила, что музыкант перенес плановую операцию
3 сентября00:34
Музыкант Александр Розенбаум перенес плановую операцию в больнице. Об этом ТАСС сообщила продюсер артиста Белла Купсина.
Ранее СМИ сообщали о том, что Розенбаум перенес серьезную хирургическую операцию и его состояние оценивается как тяжелое. Позже супруга музыканта это опровергла.
По словам Купсиной, здоровью певца ничего не угрожает, и он находится в удовлетворительном состоянии. Какого рода была проведена операция не уточняется.
Купсина добавила, что концертный график Народного артиста в связи с операцией не пострадает.
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