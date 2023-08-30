Ровшана Аскерова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента
Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста, бывшего участника телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (включен в реестр иностранных агентов в РФ) за несоблюдение правил деятельности иноагента. Об этом заявили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
«Аскеров Р. признан виновным в совершении ... правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах)», — указали в учреждении.
Экс-игроку «Что? Где? Когда?» назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
Аскерова признали иноагентом в декабре прошлого года, напоминает RT. До этого против журналиста возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, позже МВД России объявило Аскерова в розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru