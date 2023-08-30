Блогера Светова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Столичный Савеловский суд оштрафовал лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии, блогера Михаила Светова (признан в России иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера Светова

Светова признали виновным в непредоставлении сведений, передача которых в уполномоченный орган предусмотрена законодательством об иноагентах.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — подчеркнули в суде.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил против Светова уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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