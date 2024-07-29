Массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области
Массовое отравление детей зафиксировано в палаточном лагере в Вологодской области, сообщает Роспотребнадзор по региону.
По информации надзорной службы, признаки острой кишечной инфекции выявили у десяти несовершеннолетних. Двое из них были госпитализированы, еще восемь детей проходят лечение амбулаторно.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить причины возникновения групповой заболеваемости.
Ранее сообщалось, что более 30 человек отравились водой Olavoda в Свердловской области. У пострадавших также диагностировали острую кишечную инфекцию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru