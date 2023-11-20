Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита психотропных препаратов

Отмечается, что в 2023 году количество введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует показателям прошлого года. Подчеркивается, что признаков дефицита таких лекарств на отечественном рынке не наблюдается.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в интервью НСН заявила, что многие коммерческие аптеки начали отказываться от продажи сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, из-за жестких условий их реализации, передает «Радиоточка НСН».

