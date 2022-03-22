Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажа на лекарства

При этом в ведомстве подчеркнули, что лекарства производятся и поставляются по плану.

Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что на сегодняшний день в России запаса готовых лекарственных средств хватит на четыре месяца – год.