Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажа на лекарства
22 марта 202218:52
В России снизился ажиотажный спрос на лекарства. Об этом рассказали в Росздравнадзоре.
Отмечается, что за последнюю неделю показатели сократились на 5-10%.
При этом в ведомстве подчеркнули, что лекарства производятся и поставляются по плану.
Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что на сегодняшний день в России запаса готовых лекарственных средств хватит на четыре месяца – год.
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru