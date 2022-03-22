Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажа на лекарства

В России снизился ажиотажный спрос на лекарства. Об этом рассказали в Росздравнадзоре.

Отмечается, что за последнюю неделю показатели сократились на 5-10%.

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При этом в ведомстве подчеркнули, что лекарства производятся и поставляются по плану.

Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что на сегодняшний день в России запаса готовых лекарственных средств хватит на четыре месяца – год.

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ФОТО: pixabay.com
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