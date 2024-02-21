Росздравнадзор: в России никто не пострадал из-за аппаратов ИВЛ Philips

В России ни один пациент не пострадал от применения аппарата для искусственной вентиляции легких компании Philips, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

В больнице Ярославля загорелся аппарат ИВЛ, погибли три человека

В ведомстве пояснили, что начали отзыв этих аппаратов сразу после того, как начала поступать информация о гибели пациентов в 2021 году.

В США Управление по санитарному надзору сообщило, что с июля 2021 года 561 пациент погиб из-за аппаратов ИВЛ производства Philips.

Ранее в России создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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