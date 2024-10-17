Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках
17 октября 202411:58
В Росздравнадзоре опровергли сообщения о том, что в российских аптеках закончился «Семавик» - российский аналог «Оземпика», который применяется для снижения массы тела, передает ТАСС.
В ведомстве назвали информацию о нехватки препарата не соответствующей действительности.
«Поставки препаратов продолжаются, остатки в аптеках, в случае необходимости, оперативно пополняются дистрибуторами», - говорится в сообщении.
Ранее в Росздравнадзоре опровергли сообщения о проблемах с антибиотиками в регионах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru