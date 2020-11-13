Росздравнадзор нашел контрафактные таблетки от коронавируса в аптеке Москвы

Росздравнадзор изъял из продажи в одной из аптек Москвы предположительно контрафактные лекарства от коронавируса турецкого производства на 2 миллиона рублей, передает ТАСС.

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Проводится административное расследование в отношении ООО «Каскад здоровья», компанию могут привлечь к ответственности.

За минувшие сутки в России с коронавирусом диагностировали 21983 человек. Общее число заразившихся с момента начала пандемии составило более 1,88 миллионов. Количество погибших от коронавируса с начала пандемии увеличилось до 32443 человек.

Наибольшее число заражений наблюдается в Москве – 5974 человек. На втором месте Санкт-Петербург, заразились 1756 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ЛекарстваАптеки
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