Росздравнадзор нашел контрафактные таблетки от коронавируса в аптеке Москвы
Росздравнадзор изъял из продажи в одной из аптек Москвы предположительно контрафактные лекарства от коронавируса турецкого производства на 2 миллиона рублей, передает ТАСС.
Проводится административное расследование в отношении ООО «Каскад здоровья», компанию могут привлечь к ответственности.
За минувшие сутки в России с коронавирусом диагностировали 21983 человек. Общее число заразившихся с момента начала пандемии составило более 1,88 миллионов. Количество погибших от коронавируса с начала пандемии увеличилось до 32443 человек.
Наибольшее число заражений наблюдается в Москве – 5974 человек. На втором месте Санкт-Петербург, заразились 1756 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru