Большой театр потерял более 1 млрд рублей из-за коронавируса

Большой театр из-за пандемии коронавируса потерял в 2020 году более миллиарда рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказал генеральный директор театра Владимир Урин.

По словам руководителя Большого, за этот год театр лишился 1,3 млрд рублей прибыли, и убытки продолжают расти из-за пандемии и ограничительных мер.

Урин отметил, что театр «будет получать 25%» выручки, и к концу года сумма потерь вырастет ещё сильнее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в московских кинозалах, театрах и на концертах число посетителей не должно превышать 25% от максимальной заполняемости. Ограничения продлятся до 15 января 2021 года. Позже российский Минкульт разрешил зрителям посещать мероприятия по заранее купленным билетам.

