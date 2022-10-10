Ростуризм представит меры поддержки туротрасли в Крыму

Подробности по будущему проекту поддержки и сроки его рассмотрения не уточняются, пишет Газета.ру.

Также Догузова сообщила, что транспортных ограничений для туристов, планировавших поездки в Крым и Севастополь, нет. Путешественники на автомобилях могут свободно посещать полуостров и передвигаться по Крымскому мосту, также полностью возобновлено железнодорожное сообщение. При этом автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу, отмечает телеканал «360».

Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв: по данным Национального антитеррористического комитета, взорвался грузовик, впоследствии загорелись цистерны с топливом проходившего по железнодорожным путям грузового поезда. В результате обрушилось два автомобильных пролета, погибли три человека. Российские власти назвали произошедшее терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». К вечеру субботы железнодорожное движение по мосту восстановили, в воскресенье было возобновлено движение автомобилей по двум полосам.

