Ростуризм представит меры поддержки туротрасли в Крыму
Ростуризм намерен представить ряд предложений по поддержке субъектов туристической отрасли в Крыму. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.
«Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем, в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове», — написала глава Ростуризма в своем Telegram-канале.
Подробности по будущему проекту поддержки и сроки его рассмотрения не уточняются, пишет Газета.ру.
Также Догузова сообщила, что транспортных ограничений для туристов, планировавших поездки в Крым и Севастополь, нет. Путешественники на автомобилях могут свободно посещать полуостров и передвигаться по Крымскому мосту, также полностью возобновлено железнодорожное сообщение. При этом автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу, отмечает телеканал «360».
Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв: по данным Национального антитеррористического комитета, взорвался грузовик, впоследствии загорелись цистерны с топливом проходившего по железнодорожным путям грузового поезда. В результате обрушилось два автомобильных пролета, погибли три человека. Российские власти назвали произошедшее терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». К вечеру субботы железнодорожное движение по мосту восстановили, в воскресенье было возобновлено движение автомобилей по двум полосам.
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