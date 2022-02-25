Ростуризм: Около 150 тысяч туристов остаются в южных регионах из-за закрытия аэропортов

Около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч — организованных, находятся в российских регионах России, где было закрыто авиасообщение на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщили в Ростуризме.

В Правительстве РФ поручили скоординировать вывоз туристов из-за временного закрытия аэропортов

По данным ведомства, большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

Ростуризм вместе с Минтрансом формирует перечень туристов, которые из-за временного закрытия ряда аэропортов не могут вылететь в Россию из-за рубежа.

«Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне Росавиация из-за обострения ситуации вокруг Украины приостановила работу 12 аэропортов на юге России, напоминает «Свободная пресса». Минтранс заявил о планах создать в Сочи временный хаб для нормализации авиасообщения, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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