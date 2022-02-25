Ростуризм: Около 150 тысяч туристов остаются в южных регионах из-за закрытия аэропортов
Около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч — организованных, находятся в российских регионах России, где было закрыто авиасообщение на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщили в Ростуризме.
По данным ведомства, большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.
Ростуризм вместе с Минтрансом формирует перечень туристов, которые из-за временного закрытия ряда аэропортов не могут вылететь в Россию из-за рубежа.
«Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне Росавиация из-за обострения ситуации вокруг Украины приостановила работу 12 аэропортов на юге России, напоминает «Свободная пресса». Минтранс заявил о планах создать в Сочи временный хаб для нормализации авиасообщения, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Ростуризм: Около 150 тысяч туристов остаются в южных регионах из-за закрытия аэропортов
- СМИ: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Ростовской области
- Матвиенко: Спецоперация – единственный способ остановить войну на Украине
- Украина запросила Турцию ограничить проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы
- Российские бизнесмены потеряли $39 млрд после начала спецоперации на Украине
- Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на Украине
- На Украине создадут ставку верховного главнокомандующего
- Зеленский: Враг обозначил меня как цель номер один
- Банк России и правительство помогут пострадавшим от санкций банкам
- СМИ: Россия легализует криптовалюту для обхода американских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru