Ростуризм: Около 150 тысяч туристов остаются в южных регионах из-за закрытия аэропортов

По данным ведомства, большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

Ростуризм вместе с Минтрансом формирует перечень туристов, которые из-за временного закрытия ряда аэропортов не могут вылететь в Россию из-за рубежа.

«Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне Росавиация из-за обострения ситуации вокруг Украины приостановила работу 12 аэропортов на юге России, напоминает «Свободная пресса». Минтранс заявил о планах создать в Сочи временный хаб для нормализации авиасообщения, пишет РИА ФАН.

