Ростуризм: ограничений на посещение курортов юга России нет

«Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», - написала Догузова в своем канале в Telegram-канале.

Она также добавила, что те, кто находится сейчас в Крыму или Краснодарском крае могут спокойно продолжить свой отдых в плановом режиме, а те, кто только планирует свою поездку туда должны знать, что на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

