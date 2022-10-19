Ростуризм: ограничений на посещение курортов юга России нет
Курорты Крыма и Краснодарского края продолжают свою работу, никаких ограничений нет. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает РИА Новости.
По её словам, к ней поступило много вопросов по поводу туристических поездок в южные регионы страны.
«Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», - написала Догузова в своем канале в Telegram-канале.
Она также добавила, что те, кто находится сейчас в Крыму или Краснодарском крае могут спокойно продолжить свой отдых в плановом режиме, а те, кто только планирует свою поездку туда должны знать, что на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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