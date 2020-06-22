Ростуризм назвал сроки открытия популярных направлений в РФ

Все популярные среди туристов направления внутри России будут открыты для межрегиональных поездок к началу июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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Она выразила надежду на планомерную отмену ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации, и подчеркнула, что главная задача на лето — доступный и безопасный отдых, передаёт АГН «Москва».

Сегодня был выполнен первый туристический авиарейс в Сочи, открытый для туристов с 21 июня. Там отменили обязательную обсервацию для гостей из других регионов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:РостуризмВнутренний Туризм
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