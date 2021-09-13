Ростуризм назвал сроки нового этапа кешбэка
Федеральное агентство по туризму планирует запускать реализацию турпакетов с новым этапом кешбэка, скорее всего, с ноября-декабря текущего года. О таких планах рассказала глава ведомства Зарина Догузова. По её словам, речь идёт о продажах низкого этапа зимнего сезона с датами заезда поле 15 января.
Как подчеркнула глава Ростуризма, программы кешбэка пока не требуют дополнительного финансирования. Предполагается, что уже выделенных пяти миллиардов рублей на 2022 год должно хватить для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима.
В этом году отчасти кешбэк выполнял функцию антикризисной меры на фоне пандемии коронавируса, уточнила Догузова. Со следующего года программа приобретёт целевое назначение, как и задумывалась — стимулирование спроса в низкий сезон. «В высокий кешбэк не целесообразен», — пояснила глава Ростуризма.
Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. При этом оплатить отдых необходимо исключительно банковской картой «Мир».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Ростуризм назвал сроки нового этапа кешбэка
- ЦБ объявил о готовности к внедрению цифрового рубля
- Экстренное предупреждение о грозе и ветре распространили в Москве
- Путин на полигоне наблюдал за стратегическими учениями «Запад-2021»
- СМИ: режиссёр Андрей Звягинцев находится в тяжёлом состоянии из-за COVID-19
- Лавров заявил, что Россия и Сан-Марино откажутся от виз
- COVID-панацея: Депздрав Москвы призвал прививаться без оглядки на иммунитет
- Хорватия может перейти на евро в 2023 году
- Доклад о непризнании выборов в России рассмотрят в Европарламенте
- Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru