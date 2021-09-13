Ростуризм назвал сроки нового этапа кешбэка

Федеральное агентство по туризму планирует запускать реализацию турпакетов с новым этапом кешбэка, скорее всего, с ноября-декабря текущего года. О таких планах рассказала глава ведомства Зарина Догузова. По её словам, речь идёт о продажах низкого этапа зимнего сезона с датами заезда поле 15 января.

Как подчеркнула глава Ростуризма, программы кешбэка пока не требуют дополнительного финансирования. Предполагается, что уже выделенных пяти миллиардов рублей на 2022 год должно хватить для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима.