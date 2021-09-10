Ломидзе: Программа туристического кэшбека возобновит работу после 15 января

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

1

Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году

Всего с начала года, по предварительным данным Ростуризма, программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян.   

Майя Ломидзе: «Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Акция должна была закончиться 15 сентября, а по факту закончилась в ночь с 9 на 10 сентября, то есть совсем чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуть до конца. Несмотря на досрочное закрытие, акция считается наиболее успешной, яркой и наиболее привлекательной мерой поддержки туристов, путешествующих по России», - объяснила она.

2

Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка

В исследовании Аналитический центр НАФИ приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России. Больше половины из них знают о туристическом кешбэке, и большинство хотели бы продления этой программы на 2022 год.

Майя Ломидзе: «Тут позиция россиян полностью совпадает с позицией президента, который сказал, что это очень эффективная акция и надо бы ее распространить на весь год, по возможности. Насколько мы можем судить, акция действительно будет продлена. Ростуризм уже объявил, что будет продолжение акции «кэшбек» в период с после 15 января до 30 апреля», - добавила собеседница НСН.

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Министр туризма Израиля посетил Россию с первым рабочим визитом

В повестке дня значились встречи на правительственном уровне, а также переговоры с туроператорами и авиакомпаниями. 

Майя Ломидзе: «Министр туризма Израиля посетил Москву с прекрасной и благой целью, он рассказал о планах открытия Израиля для российских туристов. Я напомню, что Израиль для туризма закрыт до 19 сентября. А с 19 сентября Израиль открывается для туристов из других стран не из России по достаточно жестким правилам. Как эти правила будут внедряться на российском рынке, и как скоро мы сможем поехать в Израиль, по которому наши туристы очень сильно соскучились, мы узнаем в конце сентября», - рассказала она. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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