Ломидзе: Программа туристического кэшбека возобновит работу после 15 января
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году
Всего с начала года, по предварительным данным Ростуризма, программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян.
Майя Ломидзе: «Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Акция должна была закончиться 15 сентября, а по факту закончилась в ночь с 9 на 10 сентября, то есть совсем чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуть до конца. Несмотря на досрочное закрытие, акция считается наиболее успешной, яркой и наиболее привлекательной мерой поддержки туристов, путешествующих по России», - объяснила она.
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка
В исследовании Аналитический центр НАФИ приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России. Больше половины из них знают о туристическом кешбэке, и большинство хотели бы продления этой программы на 2022 год.
Майя Ломидзе: «Тут позиция россиян полностью совпадает с позицией президента, который сказал, что это очень эффективная акция и надо бы ее распространить на весь год, по возможности. Насколько мы можем судить, акция действительно будет продлена. Ростуризм уже объявил, что будет продолжение акции «кэшбек» в период с после 15 января до 30 апреля», - добавила собеседница НСН.
Министр туризма Израиля посетил Россию с первым рабочим визитом
В повестке дня значились встречи на правительственном уровне, а также переговоры с туроператорами и авиакомпаниями.
Майя Ломидзе: «Министр туризма Израиля посетил Москву с прекрасной и благой целью, он рассказал о планах открытия Израиля для российских туристов. Я напомню, что Израиль для туризма закрыт до 19 сентября. А с 19 сентября Израиль открывается для туристов из других стран не из России по достаточно жестким правилам. Как эти правила будут внедряться на российском рынке, и как скоро мы сможем поехать в Израиль, по которому наши туристы очень сильно соскучились, мы узнаем в конце сентября», - рассказала она.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- Названа причина смерти 15-летней москвички, отравившейся арбузом
- В РФ от коронавируса привились почти 40 млн человек
- «Резать к чертовой матери!»: В Госдуме призвали кастрировать педофилов
- СМИ заметили присутствие «ЧВК Вагнера» в Мали
- Арбуз не при чём. Причины смертельного отравления в московской семье под вопросом
- В ООН заявили о необходимости диалога с талибами
- В Совфеде озвучили условие начала войны с Украиной
- «Магнит» начал расследование после смертельного отравления арбузом
- Лавров вспомнил КВН, комментируя слова Зеленского о войне с РФ
- В Турции отказались признавать «Спутник Лайт»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru