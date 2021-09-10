Ломидзе: Программа туристического кэшбека возобновит работу после 15 января

Майя Ломидзе: «Министр туризма Израиля посетил Москву с прекрасной и благой целью, он рассказал о планах открытия Израиля для российских туристов. Я напомню, что Израиль для туризма закрыт до 19 сентября. А с 19 сентября Израиль открывается для туристов из других стран не из России по достаточно жестким правилам. Как эти правила будут внедряться на российском рынке, и как скоро мы сможем поехать в Израиль, по которому наши туристы очень сильно соскучились, мы узнаем в конце сентября», - рассказала она.

