Роструд: Выходной день с 8 марта перенесен на 13 июня

Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, россиян не ждет сокращенная рабочая неделя, а 8 марта будет оплачиваться как обычный день для тех, у кого предусмотрена шестидневка, сообщается в пресс-службе Роструда.

При этом вместо традиционного выходного в марте, россияне смогут воспользоваться дополнительным отдыхом в июне, выходной перенесли на 13 июня. При этом 7 марта все равно будет сокращенным рабочим днем, уйти с работы можно будет на час раньше.