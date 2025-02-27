Роструд: Выходной день с 8 марта перенесен на 13 июня
Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, россиян не ждет сокращенная рабочая неделя, а 8 марта будет оплачиваться как обычный день для тех, у кого предусмотрена шестидневка, сообщается в пресс-службе Роструда.
При этом вместо традиционного выходного в марте, россияне смогут воспользоваться дополнительным отдыхом в июне, выходной перенесли на 13 июня. При этом 7 марта все равно будет сокращенным рабочим днем, уйти с работы можно будет на час раньше.
Календарь праздников в 2025 году сбалансированный, в нем нет разорванной трудовой недели. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Так он прокомментировал перенос праздников в течение года.
В частности, Котяков пояснил, что на этот раз с учетом переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта, они составили в целом восемь дней: россияне будут отдыхать по четыре дня на Первое мая и на День Победы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru