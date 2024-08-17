Роструд в 2025 году сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью
Роструд начнет с 1 января 2025 года вести реестр работодателей, у которых зарегистрировали случаи нелегальной занятости. Об этом сообщил Минтруд РФ.
«В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками», — отметили в ведомстве.
Реестр станет публичным и будет доступен на сайте Роструда. Работодателей смогут вносить в список только на основании решения об административном правонарушении, которое касается уклонения от оформления (ненадлежащего оформления) трудового договора или заключения вместо трудового гражданско-правового договора. В реестре будет доступно название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр, основание для этого — номер и дата постановления по административному делу.
Работодатель будет находиться в списке в течение года с момента последнего нарушения. При отсутствии повторных нарушений за этот период его автоматически исключат из реестра. Досрочное исключение из перечня возможно, если постановление по делу о правонарушении, ранее вступившее в законную силу, было отменено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru