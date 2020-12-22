Роструд: рабочий день 31 декабря можно сделать выходным

Рабочий день 31 декабря текущего года будет короче на один час, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Там отметили, что этот день можно сделать выходным, если сотрудникам предприятий и организаций предоставят такой отдых. Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты, как отгул за отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.

На новогодние праздники жители России будут отдыхать с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в следующем году станет 11 января.

Напомним, на новогодних каникулах россияне хотели бы побывать в Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде. Отмечается, что эти направления были определены по данным бронирований нашими соотечественниками жилья для отдыха в период с 25 декабря текущего года по 8 января 2021-го.

